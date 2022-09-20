توزيع 1800 قطعة ملابس مجانا لغير القادرين في بيلا بكفر الشيخ

وزعت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ 1800 قطعة ملابس جاهزة على غير القادرين بالمجان، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مركز بيلا، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

معرض خيري لغير القادرين

وقال عصام محمود، مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن التوزيع تم على الأطفال والفتيات والشباب من خلال معرض خيري أُقيم اليوم الثلاثاء بجمعية «حياة كريمة» بقرية الشطوط التابعة لمركز بيلا، والمستفيدون من قرى «الشطوط، وسريوة، وكوم شيخ العرب، والعايقة».

فيما أوضح محمد شاهين، نائب مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن المعرض أُقيم تخفيفاً عن كاهل الأسر غير القادرة مع دخول المدارس، مشيراً إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي توزيع 150 حقيبة مدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية من غير القادرين بمركز الرياض.

تنمية القرى الفقيرة

جدير بالذكر إن جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ نفذت سابقا عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلا عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.