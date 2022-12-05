الرئيس السيسي يوجه بتدشين صندوق صيانة مشروعات الإسكان البديل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين صندوق صيانة مشروعات الإسكان البديل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء والإنفاق منه يكون بإشرافه، مشيرًا إلى أن المواطنين في المحافظات التي يوجد بها إسكان اجتماعي مثل «بشائر الخير» و«الأسمرات» و«أهالينا» يدفعون تكلفة الصيانة بأرقام تماثل قيمة الإيجار بنحو 6 مرات.

دور الدولة ليس توفير سكن للمواطنين فقط

وأضاف السيسي، خلال حديثه في حفل افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أنَّ الصندوق سيكون مخصصا لصيانة وحدات الإسكان الاجتماعي، وله مصارف محددة، على أنَّ يتمّ ذلك بالتنسيق بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مبينًا أنَّ دور الدولة ليس توفير سكن للمواطنين فقط، بل يجب تطوير هذه المجتمعات والتواجد إلى جوار المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتدريب أولادهم.