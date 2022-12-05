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السيسي يفتتح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير 2» عبر الفيديو كونفرانس

كتب:

نرمين عفيفي
11:49 ص | الإثنين 05 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير 2» في «غيط العنب»، الذي يتكون من 22 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز على غرار المراحل السابقة للمشروع.

إنشاء 113 عمارة بمشروع «غيط العنب»

ويتضمن المشروع المحال والمولات التجارية بإجمالي مسطح 16 ألفًا و200 متر مسطح تجاري ومسجد يسع لـ1000 مصلى، كما تمّ إنشاء 113 عمارة بمشروع «غيط العنب»، بإجمالي 5 آلاف و580 وحدة سكنية، و60 ألف متر مسطح تجاري.

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بقلم نرمين عفيفي