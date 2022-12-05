تحرير 3014 محضرا تموينيا في سوهاج خلال نوفمبر الماضي

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، تدشين حملات تموينية مكبرة على مستوى المراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين، خلال الشهر الماضي، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، ورصد شكاوى المواطنين.

محاضر للمخابز والمحال التجارية

وأوضح «إبراهيم»، أن الحملات أسفرت عن تحرير 3014 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال شهر نوفمبر، حيث جرى تحرير 465 محضرًا في مجال الأسواق، و2549 محضرًا تموينيًا في مجال المخابز.

وتنوعت المحاضر بين «نقص إيقاف وزن - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات - عدم إعطاء بون صرف - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - عدم تمكين من تفتيش»، بإجمالي 2549 محضرًا في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين «لحوم وجزارة - غش تجاري - تاجر تمويني - سكر - بوتاجاز»، بإجمالي 465 محضرًا.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد وكيل وزارة التموين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدا، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.