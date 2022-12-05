قرر الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض لإخطار المديريات بما لديهم من كميات حتى 25 ديسمبر الجاري، موضحا أن القرار يأتي لإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

مد موسم توريد الأرز الشعير

وتضمن بيان لوزير التموين، منذ قليل، قررا آخر بمد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير المقبل، وذلك لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

وأكد ‏الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار بيان وزير التموين ، إلى أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

قرار رسمي باعتبار الأرز سلعة استراتيجية

وكان قرار سابق لرئيس مجلس الوزراء حمل رقم 4148 لعام 2022 اعتبر الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبناًء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه ‏باي صوره من الصور، وفي حالة ضبط اي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏

وذكر بيان وزير التموين، أن مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتى 15 يناير 2022، يأتي بهدف الحصول على الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الإلتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

وشدد وزارة التموين، أنه في حالة الامتناع عن ‏التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏