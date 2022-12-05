سعر السكر في التموين.. يقل 3 جنيهات عن المطروح بالسلاسل التجارية

طرحت وزارة التموين السكر بسعر مخفض لأصحاب البطاقات التموينية، مقارنة بسعره في السلاسل التجارية الخاصة، إذ يشهد سعر السكر على مدار الأشهر الماضية استقرارا وثباتا، ضمن السلع المدعمة التي تطرحها وزارة التموين، لمستحقي الدعم والبالغ عددهم 23 مليون أسرة، مع طرحه بنفس السعر للأسر المستحقة للدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة مؤخرا.

سعر السكر في التموين

وجاء سعر السكر في التموين داخل منافذ البقالين، عن مقررات شهر ديسمبر 2022، بسعر 10.50 جنيه للكيس المعبأ وزن 1 كيلو جرام، فيما سجل كيس السكر الحر سواء في السلاسل التجارية أو داخل فروع المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية، سعر 13.50 جنيها للكيس المعبأ وزن واحد كيلو جرام.

حصة البطاقة من السكر التمويني

وتحدد وزارة التموين حصة البطاقة من السكر التمويني، إذ يحصل الفرد الواحد المقيد بالبطاقة على كيسين من السكر المدعم شهريا بحد أقصى أو بحسب رغبته، وتتحدد حصة البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد بـ 8 أكياس من السكر بحد أقصى.