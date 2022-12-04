ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بأكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بالقبض على عاطل 28 سنة، السابق اتهامه في 6 قضايا تنوعت بين «مخدرات، سرقة مسكن، سرقة وسائل نقل»، وآخر، عاطل، والسابق اتهامه في 5 قضايا «مخدرات، سرقة، ضرب»، مقيمين دائرة القسم لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب والتسلق.

وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أمام المقدم اسلام المهداوي رئيس المباحث، اعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن، وأرشدوا عن أماكن تصريف المسروقات، وتم ضبط جزء منها بمسكن الأول. تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات