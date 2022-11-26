بعد المؤبد.. «الجنايات» تبرئ موظفًا من تهمة قتل شاب بالوراق

بعد 8 سنوات من مقتل شاب في الوراق، واتهام موظف في الحادث، قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهم من تهمة القتل، بينما أدانت 4 آخرين بالضلوع في قتل الشاب، وتبين من أوراق القضية أن المجني عليه تعرض للإصابة بطلق ناري أودى بحياته خلال مشاجرة بمنطقة الوراق بالجيزة.

وجاء حكم الجنايات الذي صدر صباح اليوم، في القضية رقم 15691 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق، والمقيدة برقم 3822 لسنة 2014 كلي جنايات الجيزة، ببراءة «محمد بسطاوي»، وذلك بعد أن عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد غيابيًا، وعندما تقدم بإعادة الإجراءات عن طريق محاميه الدكتور عبدالله محمد عبدالله، الذي أبدى للمحكمة دفوعًا جوهرية نجح من خلالها في إثبات براءة موكله.

مقتل شاب في مشاجرة

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة فيما بينهما، ما أسفر عن مقتل شخص خلال المشاجرة.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن عدد 5 أشخاص هم طرفي المشاجرة مع المجني عليه، وكان من بينهم الموظف الذي تقدم على إعادة إجراءات محاكمته بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، وتبين أن لا علاقة له بالمشاجرة.

وعليه أصدرت محكمة جنايات الجيزة، صباح اليوم السبت، حكمها ببراءة الموظف في القضية.