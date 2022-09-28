قطع أثرية تجسد «الحياة الأبدية» في معرض «المصري القديم» بمتحف الإسكندرية

داخل حجرة صغيرة في متحف الإسكندرية القومي، يوجد العديد من المقتنيات الأثرية التي تعود إلى أزمنة مختلفة من التاريخ المصري، في معرض «يوم في حياة المصري القديم» الذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر حتى يوم 27 أكتوبر المقبل، عبارة عن قطع أثرية بسيطة ولوحات تعبر عن إيمان المصري القديم بالحياة الأخرى وتهيئة نفسه لها.

تماثيل تجسد استعداد قدماء المصريين لـ«الحياة الأبدية»

وقالت عزة خميس، أمين أثري في المتحف، إن كل ما كان يدفن مع المصري القديم ما هو إلا انعكاس لمعتقداته عن الحياه الأخرى، مضيفة أن قدماء المصريين حرصوا على تجهيز كل ما يحتاجونه من أساسيات للحياة، من طعام وشراب وملابس، استعدادا للانتقال إلى العالم الآخر والحياة الأبدية بعد الموت.

وأضافت «خميس»، لـ«الوطن»، أن المعرض يضم فترينتين للقطع الأثرية، واحدة تضم تماثيل الخدم الذين كانوا يصنعوا الخبز وأواني فخارية يُحفظ فيها القمح، ومرسوم عليها بعض المعبودات، وأخرى تحتوي على مركب جنائزية ومسند للرأس.

لوحات معرض «المصري القديم» من إبداع طلاب «فنون جميلة»

وأشارت إلى أن اللوحات الموجودة في المعرض، هي من إبداع طلاب وخريجي كلية الفنون الجميلة والتي تبرعوا بها للمعرض واستلمها المتحف أمس، وتحتوي موضوعات عن الحياة اليومية في المقابر، ولاعب القيثارة، وصيد الحيوانات، مشيرة إلى أن المتحف يضم نحو 1300 قطعة أثرية على مستوى الأقسام الفرعونية والقبطية والإسلامية واليونانية.