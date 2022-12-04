خبراء البترول والطاقة: اكتشافات حقول الغاز الجديدة دفعة اقتصادية كبيرة لمصر

أكد عدد كبير من الخبراء على قدرة مصر كدولة مليئة بالثروات المدفونة من الغاز الطبيعي التي يتم البحث والتنقيب عنها في الوقت الحالي، وهو ما ساهم بشكل كبير في الإعلان دائما عن اكتشافات عديدة ودائمة من الغاز الطبيعي.

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر لم تكن دولة مبتدئة أو جديدة في اكتشاف الغاز الطبيعي فهي منذ الكثير من السنوات وهي تقوم باكتشاف العديد من الحقول.

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الإعلان عن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي الجديد «نرجس 1X» في منطقة شرق المتوسط بالقرب من العريش يمثل أهمية إنتاجية للدولة.

3.5 تريليون قدم مكعب زيادة في مخزون مصر من الغاز

وأشار إلى أن مصر خلال الفترة الماضية أصبحت مركزا محوريا لتبادل الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا، فهذا الحقل يتواجد في منطقة بحرية استفادت منه الدولة، وفي مكان قريب من السواحل المصرية بالقرب من العريش وبورسعيد وبالتحديد في منطقة النرجس البحرية، ويعد مخزونا جيدا من الغاز، فمخزون الغاز في مصر سيزيد 3.5 تريليون قدم مكعب خلال الفترة الراهنة.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن حقل «نرجس 1X» سيكون هذا الاكتشاف بمثابة دفعة اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة وأن الدولة والشركات الأجنبية العاملة بها دائما تعلن عن العديد من الاكتشافات الجديدة الأخرى.

ولفت إلى أن أهمية الاكتشاف ليس فقط أهمية اقتصادية بل أهميته تكمن في استمرار نجاح القطاع في تحقيق مخططه، والتوسع في إنتاج الغاز وزيادة احتياطي الدولة وتعويض الحقول التي توقف الإنتاج بها.

وأضاف أن استمرارية الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي هو المطلوب من قطاع الغاز، لان مصر في حاجة إلى النوعيات المتعددة من الغاز الطبيعي وأنواع الطاقة الأخرى، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول في البروتوكولات الموقعة مع الشركاء الأجانب جيدة للغاية وتحمي الحقوق المصرية.

وأكد ضرورة إعلام المواطنين بهذه الإنجازات وما سبقها، خاصة وأن هذا ليس الكشف الوحيد اللي تم اكتشافه هذا العام.

الاكتشافات تعزز من قدرة مصر في مجال الغاز الطبيعي

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ الطاقة والبترول والخبير البترولي، إن هذه الاكتشافات تعزز من قدرة مصر في مجال الغاز الطبيعي، موضحا أن الاكتشافات المتكررة دليل اهتمام مصر بقطاع الطاقة ومحاولة الاستفادة القصوى منه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «أبو العلا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الاكتشاف يساعد في التنمية المستدامة في المنطقة المحيطة للاكتشاف، موضحا أنه يكون أيضا عامل جذب للمستثمرين لإنشاء مصانع للطاقة ومصانع قيمة مضافة مما يوفر فرص عمل للشباب.

وتابع خبير الطاقة أن خطة الدولة خلال الفترة المقبلة تعمل على اكتشاف المزيد من كميات الغاز الطبيعي وزيادة احتياطي وإنتاج الدولة منه خاصة وأنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصدير الفائض منه.

ولفت استاذ الطاقة والبترول، إلى أن استهلاك الدولة من الغاز الطبيعي سجل 4.1 مليون طن في يونيو الماضي، موضحا أن اكتشاف الآبار الجديدة يُعد عاملا قويا في تحسين وضع مصر بمجال الطاقة.

وأضاف أن هذه الاكتشافات تساعد في تعويض تناقص الآبار القديمة التي كانت تعتمد عليها مصر بسبب لقرب انتهاء عمرها الافتراضي، مؤكدا أن هذا الاكتشاف لن يجعل مصر تستورد الغاز الطبيعي ولن تواجه فيه أي أزمات، وسيساعد على الاكتفاء الذاتي.