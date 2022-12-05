ارتفاع أسعار البترول بعد قرار فرض سقف سعري على الخام الروسي

شهدت أسعار البترول الخام ارتفاعا ملحوظا خلال بدء تعاملات اليوم بعد قرار «أوبك+»، تثبيت خطة الإنتاج دون تغيير تزامنا مع أنباء عن تخفيف قيود الإغلاق في بعض المدن الصينية ليعود التفاؤل بشأن تحسن الطلب.

وقال موقع «إنفيستينج»، إن موافقة عدد كبير من الدول على فرض سقف سعري على النفط الروسي عزز من ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع بدء التطبيق اليوم، تزامنا مع تراجع الدولار الذي يعمل على خفض تكلفة شراء النفط بالنسبة للمستوردين.

سعر خام غرب تكساس

وارتفع سعر خام غرب تكساس خلال تعاملات اليوم بأكثر من 2% وصولا إلى مستويات قرب الـ 82 دولار وتحديدًا عند مستويات 81.8 دولار للبرميل بزيادة في حدود 1.4 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت إلى مستويات قرب الـ 88 دولارا للبرميل وتحديد عند مستويات 87.6 دولار للبرميل بارتفاع في حدود 2.1% أو ما يعادل 1.7 دولار للبرميل.

وقال عدد من المحللين إن قرار أوبك+ كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.

عدم القدرة على التنبؤ بحالة العرض والطلب

وقال محللون من «إيه.إن.زد ريسيرش»، في مذكرة للعملاء «القرار يشير إلى عدم القدرة على التنبؤ بحالة العرض والطلب في الأشهر المقبلة»، فيما قالت آن لويز هيتل نائبة رئيس شركة وود ماكينزي في مذكرة إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعيض عن الخام الروسي بشراء نفط من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والولايات المتحدة الأمر الذي يجب أن يضع حدا أدنى لأسعار النفط على المدى القريب على الأقل.

اليابان بدأت في تنفيذ القرار

وقالت الحكومة اليابانية إنها بدأت في تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي اعتبارا من اليوم لكنها أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين-2 في روسيا.