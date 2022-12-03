البترول يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5% لأول مرة منذ نوفمبر

تراجعت أسعار البترول لخام غرب تكساس الأمريكي إلى 80 دولارًا للبرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ينتظر المستثمرون اجتماع أوبك + غدا الأحد، وسجل خام برنت مبلغ 85.79 دولار للبرميل الواحد.

خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل

ووفق مزود البيانات الاقتصادية مؤشر «ترادينج إيكونوميكس»، على الرغم من بعض التكهنات بأن منتجي النفط الرئيسيين قد يخفضون الإنتاج بشكل أكبر من المتوقع أن تلتزم المنظمة بأحدث أهدافها المتمثلة في خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وبسبب مشاكل الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية التي كانت أحد أسبابها؛ وافقت بولندا على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بوضع سقف سعري 60 دولارًا للبرميل للنفط الروسي المنقولة بحراً، مما يسمح للاتحاد بالمضي قدمًا في الموافقة رسميًا على الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر النفط بنحو 5٪، وهو أول مكسب أسبوعي منذ أوائل نوفمبر، مستفيدًا بشكل أساسي من موقف الصين المتراخي بشأن كوفيد الذي أثار الآمال في انتعاش الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

أسعار الغاز تنخفض 5% خلال أسبوع

ومن ناحية أخرى واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خسائرها إلى أكثر من 5٪ لتصل إلى 6.3 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر وكان من المقرر أن تشهد هبوطًا أسبوعيًا يزيد عن 13٪ ، بعد أن أجلت فريبورت إعادة تشغيل مصنعها لتصدير الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام.

وكانت العقود الآجلة للغاز الطبيعي منخفضة بالفعل بسبب توقعات انخفاض الطقس البارد وانخفاض الطلب مما يسمح للمرافق بترك المزيد من الغاز في التخزين.