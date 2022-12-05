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مصرع شخص صدمه قطار في محطة مدينة الحمام شرق مطروح

كتب:

محمد بخات
01:31 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
حادث قطار

حادث قطار

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، بعدما صدمه قطار في محطة السكة الحديد في مدينة الحمام شرق مرسي مطروح، وسقوطه تحت العجلات، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل الجثة إلى المستشفى 

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي جثة لشخص يدعى أحمد محفوظ مصطفى يوسف، 50 سنة، مقيم بعزبة السلام بمدينة مرسى مطروح.

وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى الحمام المركزي في محافظة مطروح، تحت إشراف جهات التحقيق، بعد توقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحة بالمستشفى.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وفور وقوع حادث قطار الحمام، انتقلت مباحث النقل والمواصلات ومباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة.

 

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