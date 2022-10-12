مستشفيات قنا الجامعية تنجح في إعادة طرف مبتور لمصاب في حادث قطار

تمكن فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية من المساهمة في إنقاذ مصاب حادث قطار تعرض لبتر في ساعده الأيمن، وأجرى الفريق الطبي جراحة ميكروسكوبية ناجحة أعادت له الذراع المبتورة، صرح بذلك الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

مستشفيات قنا الجامعي

قال «غرباوي»، إن مستشفيات قنا الجامعية، ساهمت في إنقاذ ضحايا الطرق والمواصلات وبلغ عدد المرضى الذين جرى استقبالهم بقسم الطوارئ والإصابات خلال النصف الأول من العام الحالي 85790 حالة.

طب قنا

وأضاف الدكتور حسام أحمد عطية مدرس جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بطب قنا ورئيس الفريق الطبي المعالج أنه فور استقبال المريض الذي يبلغ من العمر 50 عاماً جرى العمل على تحضير الطرف المبتور للزراعة والبدء في توصيل الطرف بدء بتثبيت العظام وإصلاح كامل للأوتار والأوعية الدموية والأعصاب بواسطة الجراحة الميكروسكوبية حيث استمرت الجراحة لمدة 8 ساعات متواصلة والمريض الآن بحالة جيدة تحت المتابعة الطبية المستمرة بقسم جراحة العظام.

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

جدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم الطبيب علاء مصطفى مدرس مساعد جراحة العظام، والطبيب بقطر خليل، والطبيب محمد سمير الأطباء المقيمين بالقسم، والدكتور أحمد إسماعيل مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب جرجس عادل والطبيب محمود عبد الناصر من قسم التخدير وطاقم التمريض المكون من جمال عبد الرحيم وأحمد عبده ورغدة محمد السيد وأحمد عبد الرحيم ومصطفى همام وإسلام محمد أمين.