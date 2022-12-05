«الهلال الأحمر» تطلق قافلة طبية مجانية في «حى الأسمرات»

أعلن الهلال الأحمر المصري، إطلاق قافلة طبية بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام بحي الأسمرات، لافتا إلى أن القافلة تشمل تخصصات «باطنة، أطفال، نسا، عظام، جلدية، أنف وأذن، رمد» وصرف الأدوية وتقديم لقاح فيروس كورونا المستجد، وأنشطة الدعم النفسي للأطفال.

قافلة صحية لدعم الصحة بمحافظة شمال سيناء

ونظم الهلال الأحمر منذ عدة أسابيع تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي قافلة صحية لدعم الصحة بمحافظة شمال سيناء، بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، لافتة إلى تقديم قافلة طبية شاملة بمحافظة شمال سيناء استمرت 3 أيام متتالية، والتي تركزت في مدينة الشيخ زويد واستهداف قرية أبو العراج، قرية الظهير، قرية الخروبة.

‎وشملت قافلة شمال سيناء 6 تخصصات طبية مختلفة «الرمد، الباطنة العامة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة»، بجانب وجود معمل وصيدلية بالقافلة.

توفير تطعيمات «لقاح كورونا»

ولفت الهلال الأحمر المصري إلى توفير تطعيمات «لقاح كورونا»، والتوعية الصحية للمستهدفين من القافلة، كما يتم تقديم كل الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، بخلاف خدمات مبادرات وزارة الصحة من صحة المرأة وغيرها من مبادرات، مؤكدا أن هناك 461 مواطنا استفادوا من تلك القافلة بإجمالي 1428، وذلك خلال أيام القافلة الثلاث بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح الدكتور رامي الناظر، أنه تزامنا مع بدء جائحة كورونا قام متطوعو الهلال الأحمر في جميع الفروع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعقيم دور المسنين والأيتام، وتقديم كل المستلزمات والأدوية على مستوى المحافظات.