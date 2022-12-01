الناظر: الهلال الأحمر المصري «الثالث» بين جمعيات العالم في امتلاك لقاح كورونا

أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجمعية احتلت رقم 3 في العالم، من بين الجمعيات التي استطاعت امتلاك لقاحات فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة، وحشد المواطنين ليتلقوا التطعيم، موضحا أن الجمعية منذ بداية الوباء وهي تعمل بمتطوعيها على قدم وساق.

حشد المواطنين لتلقي لقاح كورونا

وقال الدكتور رامي الناظر إن الهلال الأحمر يحتفل اليوم بنجاح 100 عام مضت سواء داخل مصر أو خارجها، منذ بدء عمل الجمعية في مصر، لافتا إلى أنه تزامنا مع بدء جائحة كورونا قام متطوعو الهلال الأحمر في جميع الفروع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وبدأوا في تعقيم دور المسنين والأيتام، وتقديم كل المستلزمات والأدوية على مستوى كل المحافظة .

احتفالية الهلال الأحمر باليوم العالمي للتطوع

وأضاف الناظر خلال احتفالية الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار«معا لنعمل الان»، بحضور أكثر من 500 من المتطوعين، لأن جمعية الهلال الأحمر المصري تعد من أقدم وأعرق الجمعيات الأهلية الموجودة في مصر، وبدأت من حينها سلسلة من النجاحات في الإنسانية.