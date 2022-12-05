إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميكروباص بمدينة السادات

استقبلت مستشفى السادات المركزي في محافظة المنوفية، 3 مصابين في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص على طريق «كفر داوود- السادات»، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الصحية اللازمة.

قوة أمنية تنتقل إلى مكان حادث السادات

وعقب تلقي الإخطار، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السادات إلى مكان الحادث لسؤال شهود العيان والمصابين، ومعروفة أسباب التصادم بين السيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بتصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص بدائرة المركز.

مصرع شخص في حادث تصادم بشبين الكوم

كانت محافظة المنوفية، شهدت مساء أمس، مصرع شخص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بدائرة مركز شبين الكوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.