حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الأسد بالقوة والجرأة، فهو لا يهاب أحد ويقف في وجه أي حد ويتحداه مهما تعرض لخسائر جراء ذلك، ولكنه لا يتوقف حتى يصل إلى طريق الحق ويرجع الحقوق لأصحابها أيضا، وهو شخص طيب القلب في تعاملاته مع من حوله.

يعرف عن مولود برج الأسد الأناقة وحسن المظهر، واللباقة التي يتحدث بها مع غيره سواء كان صديق أو عدو، لذا دائما ما يلفت مولود هذا البرج الانتباه إليه.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي يؤثر عليك، ويدفعك للغضب سريعا من أقل المواقف، ولكن عليك أن تتمالك نفسك وأن تكون صبورا ولا تفقد أعصابك، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

يتواجد القمر في وضع معاكس في منزل العمل، ويوجد ضباب في الأمور حولك وعدم وضوح، كل ما عليك أن تصبر اليوم وأن تعمل بدقة حتى تنقشع الهموم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني.