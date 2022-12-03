حظك اليوم برج السرطان السبت 3-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان، لديه قدرة كبيرة على إقناع الجميع من حوله بوجهة نظره، فهو لديه شخصية قوية تجعله قائدًا ناجحًا، كما أنه شديد الشجاعة ولا يخاف من أي شئ يواجهه، وهو شديد الصدق ويكره الكذب بدرجة كبيرة.

مواصفات برج السرطان

ويتسم مولود برج السرطان بالحساسية المفرطة، فهو يتأثر بأى شئ يحدث من حوله ويسيطر عليه الشك بدرجة كبيرة في حياته، ما يجعله يعاني من التعامل مع الآخرين، كما يتذمر من حوله بسبب هذا الشك.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان اليوم السبت، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وينصحك بعدم المخاطرة، لذا عليك أن تدرس الأمور بعناية لكي تأخذ قرارات سليمة تجعلك الأفضل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيقًا، لذا عليك أن تقاوم توترك وتحاول أن تكون أكثر هدوءا في المواقف التي تواجهك بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.