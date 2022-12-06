حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج العذراء إلى الهدوء والعقلانية في تعاملاته وأفكاره، وهو شخص طيب القلب يحب الخير من حوله، ولا يحمل حقدا أو بغضا لأحد ويحب الصفاء والوضوح في التعامل، وإذا كان لا يحبك فهو لا يتعامل معك، فهو يعبر عن مشاعره وما يشعر به في أي وقت دون خجل أو كسوف، ولا يستطيع أن يخبئ ما بداخله، ما يجعل التعامل معه مريح بالنسبة للكثيرين حيث أن الوضوح والصراحة من أهم الصفات التي تجعل التعامل مع الشخص شئ مميز.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم التشوش الذي يمر به مولود برج العذراء، إلا أن الوضع يكون أفضل اليوم، ويمكنك اليوم أن تكون مُلهما وتستطيع أن تؤثر في الآخرين وتلفت انتباه الجميع بسحرك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم بالنسبة لمواليد برج العذراء، ما يجعلك تؤثر وتتعلم وتُعلّم بلطف وتكسب التأييد من قبل من حولك، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.