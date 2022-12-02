حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان، ضمن الأبراج المائية فهو متقلب المزاج وطبعه حاد، كما أنه لديه قدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام فهو يحب التجارب الجديدة أيضا وغيور بدرجة كبيرة على من يحب لذلك عليهم أن يتكيفوا بسهولة مع السلوكيات المختلفة.

مواصفات برج السرطان

ويتسم مولود برج السرطان بذاكرته اليقظة فهو يدقق في أدق التفاصيل من حوله وذلك يكون ميزة لأن لديه قوة ملاحظة ولكنه قد يكون عيب في بعض الأحيان لأنه لا يستطيع التغافل، كما أنه يخاف من الفشل والخيبات بدرجة كبيرة، ومزاجيته مؤذية في بعض الأحيان.

ويأتي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان اليوم الجمعة وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات، يجب أن تعمل بدقة كبيرة حتى تحقق الأهداف الخاصة بك في حياتك العملية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظا، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، فيجب أن تصبر ولا تظهر حساسيتك لأي شخص وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.