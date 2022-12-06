حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل مولود برج الميزان عمله على أي شيء آخر في حياته ويجعله في المقدمة، ويأتي ذلك على حساب حياته الشخصية كثيرا، ما يزعج شريكة حياته خاصة، فهو يقصر في حقها في بعض الأوقات، ولكنه يحاول تعويض ذلك بشكل مادي كثيرا اعتقادا منه أن ذلك يسبب لها السعادة، ويعرف عن مولود هذا البرج الصدق والإخلاص والإتقان والتركيز في كل عمل يقوم به.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

يساعدك الوضع الفلكي اليوم على إصلاح علاقتك بمن حولك ومن تحب وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر، وتلفت انتباهه بسهولة وفي وقت قصير، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم، ما يجعل الوقت مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وتستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر.