ليلة سقوط الأباطرة.. كواليس ضبط أخطر تجار الحشيش بكمين المرازيق بالتبين

تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين كمين المرازيق بدائرة قسم شرطة التبين، من القبض على شخصين يستقلان سيارة ربع نقل أثناء مرورهما في ساعات متأخرة من الليل، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بقصد توزيعها على عملائهما بمنطقة دار السلام، وتم اصطحابهما لقسم الشرطة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء تمكُن النقيب مصطفى عبد المعبود ضابط إدارة الطرق والمنافذ بكمين المرازيق بدائرة قسم شرطة التبين، بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط كلا من:«احمد م ف» يبلغ من العمر 30 سنة ومقيم بدار السلام سابق اتهامه في 2 قضية، و«محمد ر ع» يبلغ من العمر35 سنة ومقيم البساتين وسابق اتهامه فى 3 قضايا سابقين، حال استقلالها سيارة ربع نقل ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هواتف محمولة.

المبلغ المالي متحصلات تجارتهما غير المشروعة

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت حبسهما 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وطالبت النيابة التحريات حول الواقعة، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها.

العقوبة القانونية المنتظرة

يقول المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل. تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه».