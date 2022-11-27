سقوط «الزفر» في قبضة مباحث بحلوان وبحوزته كمية من الحشيش والهيروين

نجحت الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، برئاسة ملازم أول عمر عز الدين، في القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة متنوعة من المخدر، وذلك قبل توزيعها على المواطنين.

حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

البداية عندما خرج ملازم أول عمر عز الدين، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، بحملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتفعيل الدور الأمني في شوارع المدينة، وأثناء السير بدائرة القسم، شاهد أحد المواطنين ويدعى «حسام ح ح»، 24 عاما، عاطل، ومقيم بكفر العلو، وشهرته «حسام الزفر»، وبالسير بالقرب منه ألقى شنطة بلاستيكية، فتم استيقافه وتفتيشه، وتفتيش الشنطة التي ألقاها.

المضبوطات بغرض الإتجار فيها

وأسفر نتيجة التفتيش عن وجود 13 قطعة حشيش كبيرة الحجم، و21 تذكرة هيروين، ومخدر آيس، و2 بايب، و2 سلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، تم اقتياده إلى ديوان الشرطة، وبالعرض على العميد عمر الفاروق، مأمور قسم شرطة حلوان، وبسؤاله عما تم ضبطه معه، أقر بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار فيها، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهم علي النيابة العامة لبدء التحقيقات.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني رامي عبد المنعم لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل. تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه».