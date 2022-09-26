سقوط أخطر تاجر مخدرات في قبضة مباحث التبين

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم عز المليجي، في القبض على أخطر تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين وسلاح ناري، لترويجها على المدمنين بدائرة القسم.

معلومات سرية

البداية عندما وردت معلومات للنقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام المدعو عمرو ح.م، وشهرته عمرو حوحو 41 عاما، مسجل خطر فئة ب مخدرات، وجرائم نفس، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مسكنه وكرًا لتجارته.

وبعمل التحريات التي أثبتت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، خرجت حملة لمداهمة منزل المذكور وأماكن تردده، ونجحوا في القبض عليه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وجرى اصطحابه إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نفسه وعن تجارته الآثمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهم التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول مصطفي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن» إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.