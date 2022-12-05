القبض على شخصين بتهمة سرقة 30 ألف كتاب من دار نشر في الجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات (المسئولة عن إدارة إحدى الشركات لدور النشر" – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مجموعة من الكتب بلغت حوالى (30 ألف كتاب ) فى مجالات متنوعة من داخل المخزن الخاص بالشركة الكائن بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (عامل سابق بالمخزن ومالك مخزن خردة – مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على فترات وأضافا بتصرفهما للمسروقات لدى عملائهما سىء النية (شخصان – مقيمان بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمان المضبوطان وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.