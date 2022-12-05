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القبض على شخصين بتهمة سرقة 30 ألف كتاب من دار نشر في الجيزة

كتب:

محمد بركات
02:15 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات (المسئولة عن إدارة إحدى الشركات لدور النشر" – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مجموعة من الكتب بلغت حوالى (30 ألف كتاب ) فى مجالات متنوعة من داخل المخزن الخاص بالشركة الكائن بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (عامل سابق بالمخزن ومالك مخزن خردة – مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على فترات وأضافا بتصرفهما للمسروقات لدى عملائهما سىء النية (شخصان – مقيمان بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمان المضبوطان وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات