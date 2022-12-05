برلماني يشيد بمحور التعمير: نقلة نوعية ضخمة للإسكندرية

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، بقيام الرئيس السيسي بافتتاح محور التعمير «أبو ذكري» بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي حتى طريق «سيدي كرير - مطار برج العرب» بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وتابع «قريطم» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: «يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، فضلًا عن عدد من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظة، مشيرًا إلى أنَّه يمثل شرياناً حراً يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي لمواكبة عمليات التنمية في المنطقة»، متابعا أنَّه يعد إنجاز جديد له مزايا اقتصادية وتنموية للاقتصاد الوطني والمشروعات القومية.

مؤشر جودة الطرق

ونوه «قريطم»، إلى النمو الهائل في قطاع النقل، طوال السنوات الماضية، مشيرا: إلى أنّه من أكثر القطاعات التي شهدت نموا في السنوات الثماني الماضية، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق من 118 إلى 28 خلال 5 سنوات، بسبب المشروع القومي للطرق والإنجازات المتصلة به وآخرها محور التعمير.

شبكة الطرق والمحاور

وأضاف عضو مجلس النواب أنَّ محور التعمير، «أبو ذكري» يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد الدولة، لفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، كما أنَّه يربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، حتى ليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.