أستاذ الطرق: محور «أبو ذكري» شريان مروري للقضاء على اختناقات الإسكندرية

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الإسكندرية من المحافظات ذات الكثافة السكانية والمرورية العالية مع محدودية شبكة الطرق، لذلك اهتمت الدولة بإنشاء شبكة طرق لتحقيق السيولة المرورية، إيمانًا من الدولة بأن النقل خدمة تُقدمها للمواطن لتسهيل حركته ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

تفاصيل محور «أبو ذكري»

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن المحور هدفه فك الاختناقات المرورية لأنه بطول 35 كيلومتر ويربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي وينتهي عند منطقة «سيدي كرير»، وبالتالي يعد شريان مروري هام للغاية لقاصدي مناطق الإسكندرية المختلفة وأيضًا منطقة برج العرب، لافتًا إلى أن هذا المحور ييسر التنقل على المواطنين.

وأشار أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى أن محور «أبو ذكري» يتكون من طرق منفصلة للشاحنات وحارات مرورية بكل الاتجاهات، بالإضافة إلى 5 حارات مرورية للطريق الرئيسي المخصص للسيارات الصغيرة والملاكي، وبالتالي يمثل ملحمة كبيرة ولا يتعلق الأمر بإنشاء المحور ولكن بالمشكلات الفنية التي صادفت إنشائه والتي تحدث عنها المختصون.

معوقات إنشاء محور «أبوذكري»

وتابع، أنه تم إنشاء محور «أبو ذكري» داخل منطقة تُسمى بالملاحات، وكان هناك تكريك وإزالة للتربة غير الصالحة، إلى جانب عمليات الردم داخل الملاحات، علاوة على وجود مصارف من الرمل للتعجيل بحدوث الهبوط الذي كان من المفترض حدوثه بالشكل الطبيعي على مدار 30 أو 35 سنة.