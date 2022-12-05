 دبلوماسية أمريكية: سنزود أوكرانيا بمساعدات لإصلاح البنية التحتية المدنية

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا «بريدجيت برينك»، إنّ الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمساعدات خاصة بالدفاع الجوي والطاقة للمساعدة في حماية وإصلاح البنية التحتية المدنية.

روسيا تستهدف أنظمة التدفئة والمياه والكهرباء

وأضافت «برينك»، على موقع تويتر، أنه نظرا لأن روسيا تستهدف التدفئة والمياه والكهرباء لكل شخص في أوكرانيا، بما في ذلك الأطفال وكبار السن، فسوف نستمر في توفير مساعدات الدفاع الجوي ضد التصعيد الروسي والطاقة لمساعدة أوكرانيا في حماية وإصلاح البنية التحتية المدنية.

53 مليون دولار لترميم شبكات الكهرباء

يأتي ذلك بعد أن إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق عن تخصيص أكثر من 53 مليون دولار لمعدات خاصة بإصلاح وترميم شبكات الكهرباء في أوكرانيا التي تضررت جراء الهجمات الصاروخية الروسية، بحسب وكالة أنباء «أوكرينفورم»، الأوكرانية.