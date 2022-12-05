مسؤولون أوكرانيون: روسيا تشن هجمات صاروخية على جميع أنحاء البلاد

أفاد مسؤولون أوكرانيون بشن روسيا وابلا جديدا من الضربات الصاروخية في جميع أنحاء البلاد، موضحين أن الهجوم كان متوقعًا في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تعطيل إمدادات الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء وفقا لصحيفة «جارديان».

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع انفجارات في عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك مدن أوديسا، تشيركاسي وكريفي ريه و في أوديسا، وقالت شركة إمدادات المياه المحلية إن ضربة صاروخية قطعت الكهرباء عن محطات الضخ، وتركت المدينة بأكملها بدون ماء.

وكتب كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، على تليجرام: «العدو يهاجم أراضي أوكرانيا مرة أخرى بالصواريخ».

روسيا أطلقت صواريخ برية من جنوب روسيا

ودقت إنذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، وحثت السلطات الناس على الاحتماء، حسب رويترز.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، إن روسيا أطلقت صواريخ برية من جنوب روسيا وصواريخ محمولة على السفن من بحر قزوين والبحر الأسود.

وأضاف أن القاذفات الاستراتيجية الروسية أطلقت صواريخ أيضا، لافتا إلى أن الروس قد يهاجمون في عدة موجات لجعل الأمر أكثر صعوبة على الدفاعات الجوية الأوكرانية لإسقاط الصواريخ.