وزير النقل: تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومترا

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه جار تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومترا، إذ يكون تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا الطريق تم تنفيذه عام 1935 كمدق من الأحجار مثبت بالبتومين بعرض 6 أمتار، وجرى توسعته ورصفه في مرحلة لاحقة ليصبح (2 حارة / اتجاه) وأدت زيادة حركة العمران على جانبي الطريق إلى التكدس المروري وزيادة نسب الحوادث.

تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية

وقال وزير النقل، في بيان، قبل قليل، إنه تم تطوير وتوسعة الطريق عام 2015 ليصبح 6 حارات / اتجاه «منها 2 حارة للشاحنات»، وهي المرة الأولى في مصر التي تٌفصل فيها حركة الشاحنات عن الملاكي وتحويله إلى طريق حر بإنشاء كباري علوية في التقاطاعات الرئيسية، ما انعكس على خفض معدلات الحوادث بنسبة 38%، ولتلبية الطلب العالي لمرور الشاحنات على الطريق جار تطويره وتوسعته حاليا ليصبح 8 حارات / اتجاه منها 4 حارات للشاحنات، مستعرضا تطوير القطاع من بوابة رسوم الإسكندرية حتى كارفور بطول 30 كم، إذ أنه نظرا لعدم إمكانية توسعة المسافة من بوابة رسوم الإسكندرية حتى كارفور كباقي قطاعات الطريق لعدم وجود مساحات كافية ووجود شبكة من المرافق على جانبي الطريق جرى تطوير الكباري القائمة بمناطق العجمي والكافوري، وإنشاء كوبري دوران للخلف بمنطقة العامرية، كالتالي:

1- الانتهاء من تطوير وتوسعة كوبري العجمي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ليصبح 4 حارات مرورية بطول 950 مترا.

2- الانتهاء من إنشاء كوبري دوران العامرية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي للقادم من العجمي وبرج العرب لخدمة القادم من العجمي وبرج العرب ومتجه إلى الإسكندرية بـ3 حارات مرورية بطول 810 أمتار «تنفيذ النيل للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل».

3- جار تطوير وتوسعة كوبري الكافوري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ليصبح 4 حارات مرورية بطول 850 مترا.