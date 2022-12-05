وزير النقل: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية في أبريل 2023

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنّه جرى إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية الكبير بمحور أبو ذكري، لتسهيل حركة الشاحنات من وإلى الميناء لتفادي الازدحام المرورية بشارع «المكس»، كما جرى صيانة ورفع كفاءة محور 27، حيث كان المحور الوحيد الذي يخدم ميناء الإسكندرية قبل ان يتطور ويزيد حجم التجارة فيه.

وأضاف «الوزير» خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور التعمير بالإسكندرية، أنَّه جرى صيانة ورفع كفاءة محور 27، كما تمّ إنشاء محورين جديدين، الأول هو محور 54 بطول 2.2 كم، وهو محور جديد يضم 4 حارات مرورية، لافتًا إلى أنّه يتمّ إنشاء محور الدخيلة بطول 4.5 كم وهذا محور جديد وكامل داخل على بوابة ميناء الدخيلة مباشرة ويربط مع محور أبو ذكري بطول 4.5 كم".

وتابع أنَّه جرى إنشاء كوبري 21 بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي، وتمّ الانتهاء من المرحلة الأولى بإنشاء كوبري اتجاه واحد بطول 1250 متر بتكلفة 205 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 100%، وهناك تخطيط كامل للمنطقة وسيصل مترو الإسكندرية إلى منطقة العجمي، وهناك مقترحات أخرى بإنشاء اتجاه آخر شمال الحالي وقلب حركة الطريق الحالي أو إنشاء جنوب الحالي، ويظل الحالي كما هو بعدما يتم تحديد المحطة التي ستخدم العجمي كلها في إطار مشروع مترو الإسكندرية.

وأشار إلى أنَّه جرى تطوير الطريق الدولي الساحلي «بورسعيد حتى السلوم» بطول 800 كم، منها 70 كم في نطاق الإسماعيلية، 5 كم شرق الإسكندرية و65 شرق غرب الإسكندرية، ويصل إلى 6 حارة مرورية، منها 3 حارة بالرصف الخرساني للشاحنات، لأن حركة الشاحنات فيها كبيرة جدا.

ولفت إلى أنَّه جرى تطوير وتوسعة محور أبو ذكري وامتداده بطول 50 كم، إذ أنه موازي للدولي الساحلي والمكس ويربط كل المحاور الطولية القادمة من ميناء الإسكندرية الكبير، وتم تطوير وتوسعة وصلة «الكافوري- سيدي كرير- برج العرب» بطول 33 كم، مبينًا أنَّ هذا المحور مهم وموازي لمحور أبو ذكري، ويصل بين الإسكندرية الصحراوي في منطقة الكافوري إلى برج العرب مرورًا بسيدي كرير 5 حارات في كل اتجاه، منها حارتين للشاحنات.

وحول مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي، فقد أكد وزير النقل، أنَّ شبكة سكك حديد مصر بدأت سنة 1854م، وكان اول خط في هذه الشبكة هو القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، ثم خطي أبو قير بطول 21.7 كم، ورشيد المعمورة 66 كم.

خطة تطوير النقل السككي

ولفت إلى أنّه في ضوء خطة تطوير النقل السككي التي تخدم محافظة الإسكندرية، والتي تتضمن البنية الأساسية لخط القاهرة الإسكندرية وتحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي وتطوير ترام الرمل وإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - الإسكندرية - مطروح»، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع "بورسعيد أبو قير".

وواصل: «تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لخط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية ليصل عدد الركاب إلى 54 ملايين راكب بدلًا من 36 ملايين راكب سنويا».

وأشار إلى أنَّه سيتمّ إنشاء ازدواج خطط سكك حديد بشتيل الاتحاد القباري بطول 224 كم، وإنشاء وصلتي «كفر داود- السادات» بطول 26 كم والمناشي- 6 أكتوبر بطول 70 كم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع بين محافظة الإسكندرية والموانئ البحرية والموانئ الجافة لمدينتي السادات و3 أكتوبر، مبينًا أنَّ هذا الخط يعتبر أهم خط تجاري في مصر، لأنّه يربط بين ميناء الإسكندرية التي تتركز فيها نصف تجارة مصر بالقاهرة وقلب الدلتا ومنها إلى الصعيد، لافتًا إلى أنَّه بالانتهاء من هذا الخط سيتمّ زيادة السرعة والطاقة الاستيعابية ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب سنويًا بدلًا من 22 مليون راكب، مع زيادة حجم التداول إلى 9 ملايين طن بدلا من مليوني طن سنويا.

وتطرق أيضا وزير النقل إلى مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير- الكيلو 21» بطول 42.2 كم بمراحله الثلاثة، المرحلة الأولى من أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم، والمرحلة الثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كم، ثم المرحلة الثالثة من المكس إلى الكيلو 21 بطول 13.5 كم، وسيتم البدء في التنفيذ على الأرض للمرحلة الأولى في إبريل 2023، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة.

ولفت، إلى أنَّه جرى الانتهاء من تخطيط مشروع تطوير ترام الرمل بطول 13.2 كم، ويستهدف التطوير إلى زيادة السرعة التشغيلية والمحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة، وفي أبريل 2023، سيتمّ البدء في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن مصر سيكون لها مصنع ينتج قضبان السكك الحديدية.

تطوير شبكة النقل النهري

كما تطرق، إلى تطوير شبكة النقل النهري في نطاق الإسكندرية، مؤكدًا أنه جار تطوير عناصر النقل النهري والتي تخدم ميناء الإسكندرية الكبير عبر عدة مشروعات، منها تطوير وتكريك وتأهيل وحماية جسور ترعة النوبارية بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ونسبة التنفيذ 15%، كما سيتمّ تطوير مصرف المكس وتحويله إلى مجرى ملاحي للوصول إلى ميناء المكس.

وواصل أنَّه يتمّ العمل على إنشاء كباري «هويس المالح»، بحيث يتمّ إنشاء 2 كوبري سيارات بطول 210 أمتار تمّ الانتهاء منهما، وكوبري سكك حديدية بطول 48 مترًا.

وأكّد أنَّه سيتمّ إنشاء ميناء نهري على البر الغربي لترعة النوبارية، إذ يتمّ إعادة تنظيم المنطقة بعد صدور قانون هيئة النقل النهري، وهناك موانئ يديرها القطاع الخاص يتم العمل على تقنين وضعها حتى تعمل بمعايير ومواصفات فنية دولية، كما يتم العمل على التخطيط لإنشاء ميناء الإسكندرية الكبير ليكون حاضنا لكل الأنشطة اللوجستية المتطورة بإنشاء مجموعة من الأنشطة، سيتمّ افتتاح بعضها وتفقد البعض الآخر بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الربع الأول من العام المقبل، بعدما جرى تنفيذ التشغيل التجريبي بالفعل.

وأوضح وزير النقل أنَّه سيتمّ إنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس، وستتضمن مخازن ومصانع حاويات ومصانع لصالح التعبئة والتغليف وسيكون لدينا منطقة صناعية متكاملة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف عالمي كبير.