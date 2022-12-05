وزير النقل: وضعنا تخطيطا شاملا لتطوير المنظومة في محافظة الإسكندرية

وضعت وزارة النقل تخطيطا شاملا لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية تعتمد أساسا علي تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي واستحداث وسائل الجر الكهربائي وتطوير النقل النهري والبحري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تطوير منظومة النقل في مصر للتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، فقد تم وضع استراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة في محافظة الإسكندرية وربطها بكافة محافظات الجمهورية كونها العاصمة الثانية للبلاد.

محافظة الإسكندرية بها أهم ميناء تجاري بالدولة

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها قبل قليل، أن عدد سكان محافظة الإسكندرية إلى 5.4 مليون نسمة، وتصل في فصل الصيف إلى 6.1 مليون نسمة ويوجد بها أهم ميناء تجاري بالدولة وأكثر من 50 % من حركة التجارة الخارجية، مما أدى إلي وجود الكثير من التحديات المرورية شديدة التعقيد نتيجة قلة عدد المداخل المرورية للمدينة والتداخل الشديد بين حركة نقل الركاب والبضائع شرقا و غرباً.

تطوير جميع الطرق الطولية والعرضية الرابطة بين الإسكندرية بالدلتا والقاهرة

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التخطيط لتطوير جميع الطرق الطولية والعرضية التى تربط محافظة الأسكندرية بالدلتا والقاهرة بعدد (9) محاور رئيسية وهى ( طريق الأسكندرية الزراعى – طريق الأسكندرية الصحراوى – محور النوبارية وإمتداده لمحور عمر سليمان - محور المحمودية - الطريق الدولى الساحلى - محور ابوذكرى – محور الكافورى / برج العرب ).

تطوير طريق القاهرة الزراعي بطول 220 كيلو متر

وأوضح وزير النقل، في بيان صحفي، أنه جاري تطوير طريق القاهرة الزراعي بطول 220 كيلو متر، مؤكدا أن هذا الطريق كان هو الطريق الرئيسى الذى يربط محافظة الأسكندرية بالقاهرة ومحافظات والدلتا، وكان يطلق عليه الطريق السريع وتم إفتتاحه عام 1959، ونتيجة لمرور الطريق داخل العديد من المدن الهامة وعواصم المحافظات والذى أدى إلى الزحف العمرانى وإختناق الطريق وعدم القدرة على توسعته.

فتم وضع خطة لتطوير وتوسعة الطريق تعتمد على الآتي:

1- إعادة تدوير طبقات الرصف الحالية بإستخدام الأنظمة الحديثة.

2- توسعة الطريق بعدد 2 حارة / إتجاة ليصل إلى 4 حارة / إتجاة فى المسافات خارج الكتل السكنية.

3- إنشاء عدد 10 كبارى علوية لحل التقاطعات السطحية ولتحرير الحركة المرورية العابرة للمدن حيث تم الإنتهاء من عدد 4 كوبرى ( الشرقاوية – قلما – الشموت – طوخ طنبشا ) وجارى تنفيذ عدد 6 كوبرى ومن أهمها كوبرى أجهور وعرب الرمل.