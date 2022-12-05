معلومات عن فيلم «جنائن معلقة» المشارك في مهرجان البحر الأحمر

يعرض فيلم «جنائن معلقة»، ضمن مسابقة البحر الأحمر، خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر، الذي تستمر فعالياته حالياً حتى اليوم 5 ديسمبر المقبل، بمدينة جدة عروس البحر الأحمر.

قصة فيلم جنائن معلقة

تدور قصة الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي بينما يكسب الشقيقان طه وأسعد لقمة العيش من خلال جمع المعادن والبلاستيك من مكبّ النفايات الأسطوري الشهير باسم: «جنائن بابل المعلّقة» في بغداد يلفت انتباههما مكبّ نفايات الجيش الأمريكي الذي يضمّ مجلّاتٍ ضمن عدد من باقي الأشياء، وفيه يعثر أسعد على دمية مطّاطيّة مهملة ويقرر امتلاكها وإحضارها إلى المنزل، وحينما تختبر الدمية علاقة الأخوين، يواجها بقلق ما يهدّد صلتهما الأخويّة، ضمن تحدَّي الحبّ وصلة الدمّ، الذي تنتصر فيه روح الدعابة والبراءة، والفيلم مدعوم من صندوق البحر الأحمر.

أبطال فيلم جنائن معلقة

الفيلم من إنتاج، هدى الكاظمي، مي عودة، مارجريت جلوفر، وبمشاركة حسين محمد جليل، وسام ضياء، جواد الشكرجي، أكرم مازن علي، سيناريو أحمد ياسين الدراجي، مارجريت جلوفر، إخراج: أحمد ياسين الدراجي

الفيلم يُعرض باللغة العربية، بلد الإنتاج من العراق وفلسطين ومصر والمملكة المتحدة والسعودية.

أماكن عرض فيلم جنائن معلقة

وكان العرض الأول للفيلم يوم 4 ديسمبر بإحدى قاعات سينما البحر الأحمر في فندق ريتز كارلتون، وسيتم عرض الفيلم مرة أخرى يوم 10 سبتمبر المقبل داخل فوكس سينما 3 رد سي مول.