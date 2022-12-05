اللجنة العامة بمجلس الشيوخ تناقش خطة العمل في دور الانعقاد الثالث

عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في حضور وكيلي المجلس والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود عتمان الأمين العام ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية.

مجلس الشيوخ

وفي بداية الاجتماع، ألقى المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة هنأ فيها أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، قائلا: «يسعدني أن أهنئكم جميعًا بعضوية اللجنة العامة الموقرة، وأتمنى - من الله العلي القدير لحضراتكم وللمجلس الموقر أن يديم علينا نعمة التوفيق التي ظهرت جليا منذ بداية هذا الدور بأداء متميز نال تقدير الشعب المصرى على جميع المستويات».

مشروعات القوانين

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الفكر الراقي والخبرة العظيمة التي بدت واضحة في المناقشات جعلت وسائل الإعلام تلقب المجلس بمجلس الحكماء، لما بدا أثناء مناقشة مشروعات قوانين: «إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون السلك الدبلوماسي، وأخيراً مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذى أعادت اللجنة المختصة والمجلس من بعدها صياغته لينضبط مع أحكام الدستور ويتوافق مع غيره من القوانين ذات الصلة، بعد أن استحدثت فيه أحكاما تحقق الغاية المنشودة منه وحذفت منه أخرى مخالفة للدستور.

شهد اجتماع اللجنة العامة استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، واطلاع رئيس مجلس الشيوخ على أجندة اللجان وماتم إنجازه في الفترة الماضية.