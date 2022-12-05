وزير النقل: جار إنشاء محور النوبارية بمحافظة الإسكندرية بطول 207 كيلومترات

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه جار إنشاء محور النوبارية بطول 207 كيلومترات، إذ إنه نتيجة للنمو العمراني والاقتصادي الكبير في اتجاه الإسكندرية والساحل الشمالي والدلتا الجديدة وعدم قدرة الطريق الزراعي والصحراوي لاستيعاب الأحجام المرورية ومواجهة الطلب العالي في نقل الأفراد والبضائع فتم البدء في تنفيذ محور جديد بطول 207 كم وعدد 4 حارات في كل اتجاه.

وأضاف أنه يشمل تنفيذ عدد 130 عملا صناعيا، وذلك باستخدام جسر الرياح البحيري ثم ترعة النوبارية لإنشاء الطريق دون الدخول للأراضي الزراعية أو إزالة كتل سكنية، موضحا أنه جرى البدء في تنفيذ الأعمال الصناعية كمرحلة أولى.

إنشاء محور عمر سليمان

وقال وزير النقل، في بيانه، إنه يجرى إنشاء محور عمر سليمان بقوسيه الشرقي والغربي، حيث يبلغ طول القوس الشرقي 25كم والقوس الغربي 20كم، وكلً 6 حارات / اتجاه ليتكامل مع محور النوبارية بهدف نقل حركة المركبات بمختلف أنواعها من منطقة بوابة الإسكندرية حتى كارفور/ ومنطقة برج العرب غربا.

وجرى إنشاء محور المحمودية بطول 22كم، موضحا أنه جرى الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من المحور بطول 22كم بعدد 5 حارات/ اتجاه منها 2 حارة خدمة لحل الاختناقات المرورية داخل مدينة الإسكندرية بإنشاء محور مواز لطريق الكورنيش، ثم يتجه جنوبا في اتجاه محافظة البحيرة لاستغلال البر الأيسر لترعة المحمودية ليتكامل مع شبكة طرق الدلتا.

إنشاء محاور ربط ميناء الإسكندرية الكبير بمحور أبو ذكري

وأوضح وزير النقل أنه جرى إنشاء محاور ربط ميناء الإسكندرية الكبير بمحور أبو ذكري كالآتي:

1- الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة محور 27 بنسبة 100 % حيث تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الكوبري القائم وإصلاح فواصله بطول 2.2 كم.

2- الانتهاء من إنشاء محور 54 بطول 2.2 كم، وذلك لتسهيل خروج الشاحنات من الميناء وتفادي حدوث التكدسات المرورية بشارع الماكس.

3- الانتهاء من إنشاء محور الدخيلة بطول 4.5 كم حيث بلغت نسبة تنفيذه 100%، وذلك لتخفيف الحمل المروري على الطرق الداخلية وحل مشكلات الازدحام بمنطقة غرب الإسكندرية بعدد 3 حارة لكل اتجاه 8.

4- الانتهاء من إنشاء كوبري كم21 بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي.

ونوه وزير النقل، بأنه جار تطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد حتى السلوم بطول 800 كم منها 70كم في نطاق محافظة الإسكندرية الجزء الواقع شرق الإسكندرية بعدد 6 حارة مرورية لكل اتجاه منها 3 حارات جديدة بالرصف الخرساني للشاحنات وإعادة تدوير الثلاث حارات الحالية باستخدام ماكينات تدوير طبقات الرصف، مشيرا إلى أن تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم21 العجمي حتى الكم 101 (العلمين) بطول 80 كم.