وزير النقل لـ نشأت الديهي: الرئيس وجه بالتصنيع المحلي وعدم استيراد أتوبيسات من الخارج

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مصر في حاجة إلى وسائل مواصلات كثيرة، وفي السابق كنا نعتمد على استيراد وسائل النقل، سواء السكة الحديد أو الأتوبيس، أو السيارات، وهذا لا يليق بالجمهورية الجديدة.

وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي قبل مؤتمر المناخ بـ6 أشهر، طالب بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وتشجيع صناعة الأتوبيس في الداخل، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت مذكرات تعاون مع المصانع المصرية، لتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار.

وتابع وزير النقل، أن القطاع الخاص المصري يصنع الأتوبيسات في مصر، خلاف الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنع، وفي إطار مواجهة التغيرات المناخية، سيتم تصنيع الأتوبيس الكهربائي والغاز بكثافة، وهذا الأمر ليس صعبًا، لافتًا إلى أنّ الرئيس استمع إلى المصنعين، وأخبرهم بأن مصر تسير في طريق الاعتماد على الذات، وعلى المصنعين أن يتوجهوا نحو التصنيع المحلي، لتوفير العملة والتصدير للخارج، والعمل على زيادة المكون المحلي في هذه الأتوبيسات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى، لاختبار الأتوبيسات قبل التعاقد عليها، موضحا أن وزارة النقل تعاقدت على 140 أتوبيس كهربائي قبل مؤتمر المناخ لأول مرة، و120 أتوبيس غاز، معقبًا: «العالم كله في شرم الشيخ كان منبهرا من انتشار الاتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، وانتشار محطات شحن الأتوبيس الكهربائي في شرم الشيخ»

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعاقدت مؤخرًا على تصنيع 100 أتوبيس كهربائي في وزارة الإنتاج الحربي، مع الاشتراك مع إحدى الشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بتشجيع المصنعين المصريين بالشراكة مع المصنعين العالمية، بنسبة مكون لا تقل عن 45%.