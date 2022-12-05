قرعة علنية لتخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إجراءات القرعة العلنية لتخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية في قرية المشاعلة التابعة للوحدة المحلية بمنشأة رضوان بمركز أبو كبير، لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين، بعد فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء البحوث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة.

تخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

حضر مراسم إجراءات القرعة الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبا محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، وحمدي نصر، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وعبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية، ونبيل سعيد، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندسة عبير عبد القادر، مديرة إدارة صندوق الإسكان، والأسر المستحقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأُجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين، حيث قام طفل وطفلة بسحب الورق من الصندوق، موضحا عليه اسم المتقدم ورقم العمارة والوحدة والدور.

توزيع عقود تمليك الوحدات السكنية

وقام محافظ الشرقية بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.

وهنأ المحافظ الفائزين، وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، موضحا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.