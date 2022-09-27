كل ما تريد معرفته عن مساكن الحواتم الجديدة.. 14 عمارة تضم 1100 شقة

شقق سكنية في عمارات سكنية مميزة تتوسطها شوارع تزينها الأشجار الخضراء، تلك المساكن التي جذبت أنظار أهالي محافظة الفيوم بالكامل، فأصبح الجميع يحلمون بامتلاك شقة من تلك الشقق، دون أن يعلمون التفاصيل، وهل تتبع شقق الإسكان الاجتماعي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً أم لا، أملاً في تحقيق حلمهم بامتلاك واحدة منها.

وتجيب «الوطن» على كافة تساؤلات المواطنين حول مساكن الحواتم الجديدة بالفيوم، في التقرير التالي.

تفاصيل مساكن الحواتم الجديدة بالفيوم

وتأتي مساكن الحواتم الجديدة بالفيوم، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات، وتضم 14 عمارة سكنية بإجمالي عدد شقق بلغ 1100 وحدة سكنية، فضلاً عن 60 محلًا تجاريًا مختلف المساحات، ومنطقة جراجات وخدمات.

مساكن المحلج بالفيوم

ويعتقد البعض، أنّ مساكن المحلج بالفيوم تأتي ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 بمحافظة الفيوم، ولكن الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، نفى ذلك في بيان رسمي، مؤكداً أنّ شقق الحواتم تأتي ضمن مشروع التطوير العمراني، ولم يتم طرحها بعد.

تفاصيل شقق الحواتم بالفيوم

وبحسب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في بيان صحفي سابق، أنّ المشروع يشمل إنشاء 4 عمارات سكنية في أرض الشونة بإجمالي 304 وحدة سكنية، و10 عمارات في أرض المحلج بإجمالي 796 وحدة سكنية، موضحاً أنّ كل عمارة تتكون من دور أرضي تجاري أو سكني، بالإضافة إلى 9 طوابق سكنية.

توصيل المرافق لمساكن الحواتم

وقبل أيام عقد محافظ الفيوم، اجتماعاً لمناقشة توصيل المرافق لشقق الحواتم، والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث راجع شركات المرافق، موجهاً بسرعة إنهاء المقايسات لتوصيل المرافق لمساكن الحواتم الجديدة، مشدداً على عدم قطع أو حفر الطريق لتوصيل المرافق إلا في وجود خامات الرصف، حتى يقوموا بإعادة الرصف سريعاً منعاً لتعطيل حركة المرور.

موعد طرح شقق الحواتم الجديدة

وفيما يخص موعد طرح شقق الحواتم الجديدة، وأسعارها، أوضحت محافظة الفيوم في بيان لها أنّه لم يتم الإعلان عنها أو طرحها حتى الآن، موضحًا أنّه فور الانتهاء من توصيل المرافق لها، ستعلن عنها وزارة الإسكان في الوقت المناسب.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالفيوم

وفيما يخص أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة الفيوم التي تضمنها الإعلان الأخير فإنّها تضم الأماكن التالية:

1-وحدات سكنية بمدينة الفيوم الجديدة.

2- عمارات شدموه بمركز إطسا.

3- الإسكان الاجتماعي في قريتي دمشقين وهوارة.

4- عمارات الإسكان بمركز طامية.