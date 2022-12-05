تفاصيل ضبط متهمين بسرقة 30 ألف كتاب من دار نشر بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة القبض على شخصين بتهمة سرقة 30 ألف كتاب من دار نشر، إذ أمرت بالتحفظ على المسروقات المضبوطة، وسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالعجوزة من سيدة مسئولة عن إدارة شركة خاصة بدور النشر تفيد فى البلاغ أنها اكتشفت سرقة نحو 30 ألف كتاب من داخل المخزن، وهي كتب خاصة بمجالات متنوعة.

وعقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة، وبالانتقال والفحص وتكثيف التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكب تلك الواقعة، وتبين أنهما عامل سابق بالمخزن ومالك مخزن خردة، مقيمين بمنطقة العجوزة.

وعقب تقنيين الإجراءات استهدف رجال الشرطة مكان تواجد المتهمين، وجرى ضبطهما واقتيادهما الى قسم الشرطة، حيث اعترفا بارتكابهما الواقعة على فترات، وأضاف بتصرفهما للمسروقات لدى عملائهما سييء النية، شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة، وجرى ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمين المضبوطين وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة ارتكاب جريمة السرقة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، أوضح سمير عبد العظيم المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأوضح أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، موضحًا أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».