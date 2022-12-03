إصابة ربة منزل سقطت من الطابق الثالث في الجيزة.. «كانت بتنادي على بنتها»

أصيبت ربة منزل باشتباه ارتجاج وتجمع دموي أسفل الرأس، إثر سقوطها من الطابق الثالث في أوسيم بالجيزة، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى أوسيم، بوصول ربة منزل 21 سنة، ومقيمة ببرطس دائرة المركز مصابه باشتباه ارتجاج وتجمع دموي أسفل فروة الرأس، وتحتاج لعرضها على أخصائي المخ والأعصاب، وذلك إثر ادعاء سقوط من علو وتم تحويلها إلى القصر العيني لتلاقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقل المقدم هيثم سكر رئيس المباحث وبمناقشتها، قررت أنها حال قيامها بالنداء على نجلتها، عمر سنتين، من سلم العقار سكنها اختل توازنها؛ مما أدى إلى سقوطها من الطابق الثالث، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في إصابتها، وبسؤال والدها 52 سنة، مزارع، ومقيم بذات العنوان، أيد أقوال المصابة ولا توجد أي شبه جنائية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.