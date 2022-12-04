مصرع لص صعقا أثناء سرقة كابل كهرباء في حلوان

لقى لص مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء سرقته كابلات كهرباء، بمدينة حلوان، إذ ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، مفاده بالعثور علي جثة شاب ملقاة في الشارع.

وبالانتقال والفحص، عثر علي جثة شاب يدعى «أحمد. س» يرتدي كامل ملابسه، وبعمل التحريات، تبين أن المتوفى كان يسرق كابلات كهرباء من الشارع، وتعرض للصعق، وتوفى جراء إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.