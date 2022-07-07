محمود عبدالشكور عن أحمد كمال في «كيرة والجن»: ممثل عظيم يعرف قيمة الدور

أشاد الناقد محمود عبد الشكور بالدور الذي قدمه الفنان أحمد كمال ضمن أحداث فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والمعروض حاليا في دور العرض السينمائي، ويؤدي الفنان الكبير شخصية «شحاتة الجن» والد «عبد القادر الجن»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز ضمن الأحداث، المأخوذة عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد.

محمود عبد الشكور عن دور أحمد كمال: دقائق قليلة ولكن لا تنسى أداءه وحضوره

وقال الناقد محمود عبد الشكور في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك» «دقائق قليلة يظهر فيها أحمد كمال في فيلم (كيرة والجن)، الذي يستغرق عرضه 3 ساعات، ومع ذلك لا يمكن أن تنسى أداءه وحضوره ودلالة شخصيته المتفردة».

وتابع: «هو الجن الأب، الجن الأصلي، المسجون في قمقم، الجندي في جيش عرابي، الذي تبعثه ثورة 19، فيواجه الإنجليز، نظرته رصاصة، جسده قربان، وتعبيرات وجهه المتحدية تلخص روح المقاومة عبر الزمن، وتبقى في الذاكرة، مثل سيفه القديم».

وأضاف عن الفنان أحمد كمال: «هذا ممثل عظيم يعرف قيمة الدور، ويؤثر من خلاله، مهما كان عدد المشاهد».

19 مليون جنيه إيرادات «كيرة والجن» في أول أسبوع بالسينمات

ونجح فيلم «كيرة والجن» في تصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية في أول أسبوع بدار العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم 19 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الفيلم مع بداية موسم عيد الأضحى السينمائي، الذي ينافس فيه على عيدية الجمهور مع فيلمي «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني، و«عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي.

ويجمع «كيرة والجن» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، رزان الجمال، علي قاسم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.