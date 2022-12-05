فنادق الإسكندرية ومطروح والبحيرة تجري عمليات صيانة استعدادا لموسم الصيف

قال إنطوان غزال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة، إن الفنادق الموجودة بالمنطقة استغلت فترة الشتاء الحالي والتي يقل فيها أعداد النزلاء في إجراء أعمال الصيانة والتطوير، وذلك استعدادا لاستقبال القادمين إليها بداية من شهر مايو المقبل، خاصة أنه من المتوقع أن يشهد الصيف المقبل إقبالا كبيرا من النزلاء سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب.

انخفاض أعداد النزلاء خلال الشتاء

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه بداية من شهر أكتوبر حتى مارس تشهد انخفاضا كبيرا في أعداد القادمين للإقامة بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي، لبرودة الطقس خلال تلك الأشهر، موضحا أن الصيف الماضي شهد توافد أعداد كبيرة من النزلاء على فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، ما أحدث انتعاشة سياحية جيدة بتلك المدن.

المشروعات الجديدة

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة التي جرى إنجازها خلال الفترة الماضية بمنطقة العلمين والساحل الشمالي ومطروح، وتحسين البنية التحتية للطرق ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السياح القادمين إليها، مضيفا أن الصيف الماضي شهد تواجد أعداد جيدة من السياح العرب بفنادق العلمين والساحل الشمالي.

ومن جهته، قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن السنوات المقبلة تشهد طفرة في أعداد السياح القادمين إلى منطقة الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي خاصة مع المشروعات الجديدة التي جرى إنجازها خلال المرحلة الماضية والتي يجرى العمل بها حاليا، وتخدم صناعة السياحة بالمنطقة بصورة كبيرة.

وأشار إلى أنه يجب استغلال قرب المسافة بين الإسكندرية والساحل الشمالى من جهة ودول البحر المتوسط من جهة أخرى، وذلك لاستقطاب سياح تلك الدول لزيارة الإسكندرية ومطروح خلال الشتاء، خاصة أن غالبية دول أوروبا تكون درجات الحرارة بها تحت الصفر.