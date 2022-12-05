«اليوم» يكشف تفاصيل محور المشير فؤاد أبو ذكري في الإسكندرية

استعرض برنامج اليوم المذاع على فضائية «DMC» تقريرا عن محور المشير فؤاد أبوذكري «التعمير سابقا»، الذي يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة وسيفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب الإسكندرية، كما يمثل شريانا حرا يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي لمواكبة عمليات التنمية في المنطقة.

محور المشير

وأوضح التقرير أنّ محور المشير يبلغ طوله 35 كم في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير المطار، ويبلغ عرض المحور 9 حارات مرورية في كل اتجاه وسرعة المحور التصميمية 120 كم/س، وبلغ إجمالي مسطحات الكباري في المرحلة الجارية من المشروع نحو 320 ألف متر مسطح.

أطوال الكباري في المرحلة الجارية

كما أشار التقرير إلى أن أطوال الكباري في المرحلة الجارية للمحور حوالي 18 كم، ويتضمن 755 عامود إنارة كاشفة لإضاءة المحور، ويتضمن زراعة 2000 نخلة و2600 شجرة زيتون في الجزيرة الوسطى والمساحات المتوفرة حول المحور.

تطهير مصارف المياه والملاحات

وتضمن أعمال التطوير تطهير مصارف المياه والملاحات وخطوط البترول، وتنفيذ توسعة كوبري سيدى كرير بطول 638 مترا وعرض 40 مترا لاستيعاب الحركة القادمة بعد التطوير.