«مصر بتبني المستقبل».. محور المشير أبو ذكري «امتداد جديد» للإسكندرية

استعرض تقرير بعنوان «مصر بتبني المستقبل»، خلال افتتاح الرئيس لمشروعات قومية بالإسكندرية اليوم، تاريخ ومستقبل المحافظة التي تعاني من الكثافة السكانية بمعدلات وصلت إلى 5 ملايين نسمة إضافة إلى أكثر من مليوني زائر يتركزون في منطقة واحدة، وهو ما دفع الدولة المصرية للبحث عن امتداد للمدينة، من خلال إنشاء محور المشير أبو ذكري بداية من الطريق الصحراوي وحتى كوبري سيدي كرير كمرحلة أولى بطول 35 كيلو متر.

المرحلة الثانية لمحور أبو ذكري

وأضاف التقرير الذي تم عرضه خلال احتفالية افتتاح محور فؤاد أبو ذكري بمدينة الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي أن المرحلة الثانية ستكون من سيدي كرير لمدخل مدينة برج العرب بطول 15 كيلو متر، وأوضح التقرير أنه رغم تحقق الحلم إلى واقع، إلا أن الطريق لم يكن مفروشا بالورود، إذ أن العمل بالمحور تطلب جهدا خارقا شاركت فيه 8 شركات منفذة و250 مهندسا وأكثر من 8000 عامل عملوا على مدار الساعة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أعمال التطوير كانت شبه مستحيلة

وتابع التقرير أن أعمال التطوير التي شهدتها مدينة الإسكندرية كانت شبه مستحيلة بداية من تقاطع خطوط البترول مع المواسير النفقية، وهو ما دفع الشركات المنفذة لإقامة طريق رئيسي موازي لمحور أبو ذكري، والإبقاء على المسار القديم كطريق للخدمات، وتم استكمال مسار الطريق وصولًا لكوبري السكة الحديد ثم منطقة الملاحات والمصارف والتي تطلبت تطهير طبقة الملح بعمق يتراوح ما بين 3 و5 أمتار تلتها منطقة أبراج الكهرباء والتي شهدت نقل الأبراج إلى مسافة 50 مترا لكي لا تتعارض مع أعمال التوسعة وصولًا لكوبري الـ 21، ليتم تنفيذ 18 كوبري بطول 18 متر.