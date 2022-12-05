نقيب «صيادلة الإسكندرية»: علينا تجنب إعطاء المضادات الحيوية للأطفال

قال الدكتور محمد الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن المضادات الحيوية تخلق نوعا من المقاومة، وذلك يرجع إلى كثرة استخدام المضاد الحيوي، التي تولد مقاومة، حيث يقاوم المضاد الحيوي والمادة الدوائية الفعالة به أي دواء آخر مما يساعد على وجود المرض بشكل أقوى، ولا يحدث ذلك من مرة واحدة لكن يحدث بكثرة استخدام المضاد الحيوي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية رضوى حسن، على شاشة «dmc»: «الأطفال يكتب لهم مضادات حيوية عن طريق الحقن لأنها أسرع، وحتى لو عملنا لهم اختبار حساسية فكثيرا ما يكون الاختبار كاذبا، والفيصل هو البعد قدر المستطاع، واقتصار الحقن على المستشفيات».

وتابع: «سهل إننا نكرر المضاد الحيوي، وهو غير صائب لأنه يخلق مقاومة، وسهل إننا ناخده يومين ونوقفه ودا برضو بيعمل مقاومة، وكذلك من الخطأ كتابة حقن مضاد حيوي للأطفال».

أوضح: «هو أمر يناقش في مؤتمرات علمية، ويسبب كوارث للأطفال ولابد من تجنبه بشكل كبير، وفي حالة ما كان ضروري فجيب أن تؤخذ في المستشفيات لوجود تجهيزات بها في حالات الطوارئ تحسبا لأي مشكلة».