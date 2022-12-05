واشنطن تفرج عن المزيد من احتياطي النفط لخفض أسعار المحروقات

أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي وضخها في السوق الأمريكية؛ لخفض أسعار المحروقات بعد تحديد سقف لسعر النفط الروسي.

وأكدت أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أنّ سحب كميات إضافية أخرى مطروح إذا لزم الأمر، بحسب ما نشرته «العربية».

استخدام المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي

ومن المخطط أن يعلن بايدن استخدام المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي في خطاب، الأربعاء، كما أفاد مسؤول أمريكي، بحسب موقع «دويتشه فيله».

يذكر أنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا سببت اضطرابات في الأسواق، إذ تُعد روسيا أكبر مُصّدرٍ للغاز، الذي هدد الكرملين باستخدام تأثيره كسلاح اقتصادي ضد الغرب.