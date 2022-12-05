النشرة الدولية: عقوبات جديدة ضد روسيا.. و«أوبك +» تتعهد بضمان استقرار سوق النفط

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال الساعات الماضية أحداثًا مهمة، أبرزها إعلان «المفوضية الأوروبية»، حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتصريحات مسؤولة بالبنك الدولي حول عدد الأوكرانيين الذين يعيشون حالة فقر مدقع بنهاية العام الجاري 2022.

وأعلنت «المفوضية الأوروبية»، عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد «موسكو» تطال قطاع المال ووسائل الإعلام، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن من المرجح أن يبحثها وزراء خارجية دول «الاتحاد الاوروبي» في 12 من ديسمبر الجاري.

عقوبات «الاتحاد الأوروبي» الجديدة تشمل 180 مؤسسة

وتشمل عقوبات «الاتحاد الأوروبي»، الجديدة 180 مؤسسة ومصرفا، ووسائل إعلام وشركات تكنولوجيا، فيما دخل قرار «الاتحاد الأوروبي»، ودول مجموعة الـسبع بحظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرا، حيز التنفيذ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المدير التنفيذي لمجموعة «أيه 95»، الاستشارية الأوكرانية، سيرجي كويون، قال في وقت سابق، إن «كييف» ستواجه نقصا إضافيا في المنتجات النفطية، بعد تحديد «الاتحاد الأوروبي»، سقف أسعار النفط الروسي.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.84 دولار

وشهدت أسعار النفط، ارتفاعا بنسبة 2%، اليوم، بعد إبقاء دول مجموعة «أوبك +»، على أهدافها المتعلقة بالإنتاج، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.84 دولار أو 2.2% إلى 41.87 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2%، لتسجل 62.81 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وأشارت نائبة رئيس «البنك الدولي»، لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي، إلى أنه بحلول نهاية العام الجاري 2022، سيكون عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر داخل أوكرانيا، 8 ملايين، مشيرة في مقابلة صحفية، إلى ارتفاع معدل الفقر ما بين 2 و25% من سكان البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي»، الروسية.

السلطات الأوكرانية تبدأ إجراءات تأميم «بنك ألفا» الروسي

من جانبها، بدأت السلطات الأوكرانية إجراءات تأميم «بنك ألفا» الروسي، وغيرت «كييف»، الاسم إلى «بنك سنس»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

بدوره، وصف صحفي بولندي يدعى ماريك ترويان، تصريح كييف بأن الأوكران أنفقوا على اقتصاد بولندا بقدر ما قدمت «وارسو»، مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بأنه تصريح دعائي، مشيرا إلى أن المبلغ الذي أنفقته بلاده لمساعدة أوكرانيا أكثر من 3 مليارات يورو، وأضاف ترويان، أنه وفقا للوكالات المعنية باللاجئين، أنفقت بولندا 8.36 مليار يورو لإعالة اللاجئين الأوكرانيين، وفقا لما ذكرته وكالة «يونيان» الأوكرانية.

وفي إطار ملف النفط وأسعاره، قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن دول مجموعة «أوبك +»، تعهدت بمواصلة جهودها المشتركة لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، وجاءت تصريحات الوزير الجزائري، عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الـ 24 لمنظمة «أوبك بلس».

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تم تخصيصه لدراسة أوضاع سوق النفط والالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.

اجتماع وزاري للدول الأعضاء في «أوبك +» 4 يونيو المقبل

وقرر المجتمعون، مواصلة الجهود المشتركة داخل «أوبك +» لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية وفقًا لاتفاقية 5 أكتوبر الماضي في فيينا، وسيتم عقد الاجتماع الـ 47 للجنة المراقبة في 1 فبراير 2023، والاجتماع الوزاري الـ 35 للدول الأعضاء في «أوبك +» في 4 يونيو المقبل.

وفي أكتوبر الماضي، أقرت «أوبك بلس»، خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا «نحو 2%» من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر الماضي حتى نهاية 2023، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة رسمية إلى «واشنطن»، على حل مشكلات ناجمة عن تشريعات تضمنت دعم المنتجات الأمريكية الصنع، وبلغت قيمة الإجراءات الواردة في قانون الحد من التضخم الذي اقترحه بايدن في وقت سابق،،وتم إقراره في الصيف الماضي 420 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي ليبيا، أعلنت السلطات، بلوغ إنتاج النفط الخام مليونا، و210 آلاف برميل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت «المؤسسة الوطنية للنفط»، إن إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي وصل إلى 944 مليون قدم مكعب.