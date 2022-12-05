رئيس شركة منفذة لمحور «أبو ذكري»: نفذنا المشروع بأعلى جودة وفي الوقت المحدد

قال المهندس محمد شهيب، رئيس إحدى الشركات الاستشارية المنفذة لمحور المشير أبو ذكري، إن المشروع يتميز بحجم منشآت كبيرة جرى تنفيذها على مدار عامين تتضمن 320 ألف متر مربع من المنشآت الخرسانية بالإضافة لرفع كفاءة 6 كباري قائمة مع العمل في تربة طينية سيئة تتضمن كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على الخرسانات وتتطلب تصميم طريق أولا لتميكن سيارات ومعدات العمل من الدخول لمواقع الملاحات.

أحدث المعدات والإمكانيات الفنية والعمالة المدربة

وأوضح «شهيب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن المشروع جرى الانتهاء منه في وقت قياسي وبحجم إنجاز غير عادي، ولم ندخر جهدا من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد له وبأعلى جودة ممكنة، خاصة وأن الجودة من أهم المعايير التي نعمل عليها في تنفيذ المشروعات القومية مع الالتزام بالوقت المحدد، دون أن تكون الجودة على حساب السرعة في الانتهاء من التنفيذ.

وتابع أن مشروع محور المشير أبو ذكري استدعى أحدث المعدات والإمكانيات الفنية والعمالة المدربة على أعلى مستوى خلال تنفيذه في الوقت المحدد له، مضيفا أن اجتماعات المتابعة الدورية مع القيادات التنفيذية كانت تناقش أحدث التطورات وتنقل متابعة الرئيس السيسي لتنفيذ المشروع والإصرار على الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

التنفيذ على مدار الساعة

وأشار المهندس محمد شهيب إلى أن فريق العمل يتابع التنفيذ على مدار الساعة خلال الفترة الماضية بجميع التخصصات والقطاعات مما جعل هناك حالة من العزيمة والإصرار على الانتهاء من المهمة القومية في الوقت المحدد لها وبالجودة المتفق عليها ولتكون نموذجا للعمل بشكل عام.